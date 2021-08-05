صاعقة تضرب حفل زفاف فتقتل العريس والمعازيم في بنغلاديش

الوكيل الإخباري - لقي 17 شخصاً كانوا ذاهبين إلى حفل زفاف مصرعهم وبينهم العريس، وأصيب خمسة آخرون بعدما تعرضوا لصاعقة برق في شمال بنغلاديش.



وقال فريد حسين، أحد رجال الشرطة، إن البرق صعق قارباً مفتوحاً يُقل ما لا يقل عن 20 شخصاً في نهر بادما في ظل هطول أمطار موسمية وقت الظهيرة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الفور.

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وأضاف أن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف في منطقة سيبجاني، على بعد أكثر من 250 كيلو مترا شمال غرب العاصمة دكا.



وأشار إلى أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث، وتم نقلهم على الفور للمستشفى.



وقال المسؤول بالحكومة المحلية جلال الدين إنه علم أن العريس ضمن الذين لقوا حتفهم بسبب البرق.



ويشار إلى أن الموت بسبب صواعق البرق أمر شائع في بنغلاديش، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الافتقار لمعرفة كيفية الاحتماء من العواصف الرعدية.



وكان ما لا يقل عن 40 شخصا قد لقوا حتفهم في مايو 2016 بسبب صواعق البرق بعد العواصف الرعدية في بنغلاديش، مما دفع السلطات لتدشين حملة لتوعية المواطنين بضرورة الاحتماء أثناء العواصف.

المصدر - البيان