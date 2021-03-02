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الثلاثاء، 02-03-2021 01:14 م

صاعقة رعدية تقتل طفلين في المغرب

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الوكيل الاخباري - لقي شابان دون السادسة عشرة من عمرهما مصرعهما، يوم الاثنين، بإقليم قلعة السراغنة بالمغرب، إثر عاصفة رعدية.

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وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن الشابان تتراوح أعمارهما ما بين 12 و15 سنة.

وتوفي القاصران في الحال بعد تعرضهما للعاصفة الرعدية خلال خلال لعبهما مباراة كرة قدم.


الصاعقة الرعدية خلفت أيضا 3 إصابات مواطنين آخرين بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف العلوية من أجسادهم، وفقا لموقع "هسبريس".


واستنفر الحادث السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقایة المدنیة، حیث تم نقل المصابین إلى كل من المستشفى المحلي بـتملالت والمستشفى الإقلیمي بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضروریة.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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