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الأحد، 20-12-2020 02:17 م

صديق الضحية اختفى بعد الحادثة

صحيفة بريطانية : العثور على جثة امرأة داخل حقيبة في لندن

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العاصمة البريطانية لندن


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بالعثور على جثة امرأة داخل حقيبة في "نزل" غرب العاصمة لندن.

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وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة الماضي في نزل Pay and Sleep في منطقة ساوث هول وتم استدعاء الشرطة إلى الموقع.


وأكدت الشرطة العثور على جثة في المكان، مشيرة إلى أنها لم تتوصل بعد إلى سبب الحادث والتحقيقات متواصلة للتعرف على هوية الضحية.


ونقلت "إندبندنت" عن أحد النزلاء قوله إن المرأة كانت معروفة له منذ نحو خمس سنوات، واصفا إياها بأنها كانت "شخصا جيدا وصديقة طيبة له".

 

ولم تنفذ بعد اعتقالات ضمن إطار التحقيقات في القضية.


وادعت امرأة أخرى من النزلاء أن صديق الضحية اختفى عقب الحادث، مشيرة إلى أن أحد النزلاء البولنديين قال إنها غادرت إلى محطة حافلات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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