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الإثنين، 06-12-2021 02:15 م

صورة سيلفي تفضح مجرما تبحث عنه الشرطة في إيطاليا

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الوكيل الإخباري - تمكنت الشرطة الإيطالية من القبض على مجرم بعد 3 أعوام من البحث عنه، بفضل صورة ذاتية "سيلفي" على "فيسبوك".

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التقط المجرم صورة شخصية له "سيلفي" ووضعها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ثم حذفها بعد بضع ساعات، لكن هذا كان كافياً لشرطة مدينة لاورينو في إقليم كمبانيا جنوبي إيطاليا، للتعرف عليه وتعقبه واعتقاله بعد 3 أعوام من الهرب، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

 

ومن المقرر أن يقضي الرجل عقوبة تزيد على 5 أعوام في السجن لارتكابه جرائم مختلفة، بما في ذلك السرقة وتلقي البضائع المسروقة والاحتيال، التي ارتكبت جميعها بمقاطعتي كامبوباسو بإقليم موليزي وكيتي بإقليم أبروتسو بين عامي 2010 و2018.

ويبلغ المجرم من العمر 47 عاماً، الذي بعد فترة وجيزة من صدور الحكم عليه قبل 3 أعوام، فُقِد أثره واختفى نهائياً.

 

ومع ذلك، لم تتوقف عمليات التفتيش والبحث عنه، وإصدار الشرطة الإيطالية مذكرة توقيف في جميع أنحاء أوروبا ضده.

وفي غضون ذلك، كان يختبئ في بلدة تورناي الصغيرة في بلجيكا، الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع فرنسا، في مقاطعة هينو.


وهناك أعاد بناء حياته تحت اسم مستعار، وافتتح أيضاً مطعماً أطلق عليه Rotello، على اسم بلدته الأصلية في موليزى.

 

لكن لسوء حظه، خانته الصورة التي نشرها على "فيسبوك"، والتي سهّلت التعرّف عليه، على الرغم من حذفه لها بعد بضع ساعات، بعد اعتقاده أن من الأفضل فعل ذلك.
ومن بين التفاصيل التي ساعدت أيضاً على تعقبه والوصول إلى مكانه، التقاطه الصورة وخلفه جسر Passerelle de l'Arche الشهير في بلجيكا.


في هذه المرحلة، كان البحث البسيط على الإنترنت كافياً لفهم في أي مدينة يختبئ المجرم الهارب، كانت "تورناي".


على الفور أبلغت السلطات الإيطالية رجال الشرطة الفرنسيين البلجيكيين بكل شيء، الذين اهتموا بالقبض عليه.


ويوجد المجرم الآن في سجن والون، في انتظار تسليمه إلى إيطاليا، حيث في انتظاره أكثر من 5 أعوام من السجن.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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