ضبط حافلة ركاب بحمولة زائدة 29 شخصا

الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية، صباح الثلاثاء، حافلة ركاب على طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء، قامت بتحميل 29 راكب زيادة عن الحد المسموح به.

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وقالت الإدارة إنه تم تأمين الركاب بحافلة بديلة لإيصالهم إلى وجهتهم واتخاذ المقتضى القانوني بحق سائق الحافلة.

كما أشارت إلى وجود أعمال أشغال على جسر زرقاء ماعين لغايات صيانة فواصل التمدد من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وسيتم إغلاق مسرب وتمرير السير على المسرب الآخر.

وأضافت أن كوادرها متواجدة في الموقع للدلالة والإرشاد لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.



