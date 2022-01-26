ضبط مركبة تسير بسرعة 185 كم /ساعة على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري - قال الملازم أول زياد الشرمان من غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية، إنه تم مساء أمس الثلاثاء ضبط مركبة تسير بسرعة 185 على الطريق الصحراوي.

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وحول الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، وضح الشرمان أنه وقع حادث تصادم بين مركبتين على جسر النعيمة نتج عنه 3 إصابات متوسطة، كما وقع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الاردن، و نتج عنه إصابتين.