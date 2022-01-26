الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرّف على سماكات الثلوج المتوقعة في المملكة - أسماء المناطق

مصر.. انخفاض أسعار الذهب

كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بكورونا منذ بدء الجائحة

الحواتمة يوعز بتجهيز المحطات الأمنية كمراكز إيواء

المغرب: نطمح إلى تلبية احتياجاتنا لمدة 30 عاما على الأقل من الغاز

ضبط مركبة تسير بسرعة 185 كم /ساعة على الطريق الصحراوي

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن الى57 ألفا و 439 إصابة

الحواتمة يوعز بوضع الوحدات العملياتية والميدانية تحت الإنذار الفوري

الارصاد: اشتداد الهطولات الثلجية خلال ساعات الليل

زيادة قياسية في عدد المصابين بكورونا حول العالم خلال أسبوع

الأربعاء، 26-01-2022 09:02 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 185 كم /ساعة على الطريق الصحراوي

AWN_69d72image_story


الوكيل الإخباري - قال الملازم أول زياد الشرمان من غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية، إنه تم مساء أمس الثلاثاء ضبط مركبة تسير بسرعة 185 على الطريق الصحراوي.

اضافة اعلان


وحول الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، وضح الشرمان أنه وقع حادث تصادم بين مركبتين على جسر النعيمة نتج عنه 3 إصابات متوسطة، كما وقع حادث تصادم بين مركبتين على شارع الاردن، و نتج عنه إصابتين.


ودعا الشرمان، السائقين إلى الالتزام بالتعليمات وعدم ارتكاب المخالفات، التركيز في القيادة لتلافي وقوع الحوادث. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
شرطة نجدة (1)

العثور على جثة رجل خمسيني داخل شاحنة في عمّان والأمن يحقق

160883

مصر..سيدة تخدر أبناءها وتلقيهم في المقابر

6e3606eaee

أمريكي يدخل إلى المستشفى حاملاً يده المقطوعة

0L5A0043

وفاة وإصابتان بحادث سير في المفرق

IMG_2801

22 اصابة بضيق تنفس اثر الاستخدام الخاطئ للمدافئ

0L5A1066

3 اصابات بحادث تصادم على إشارات صويلح

أخبار متعلقة
0L5A0042

الدفاع المدني يتعامل مع 1293 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

M63A3888

السير: 422 حادثاً خلال 24 ساعة

0L5A0042

الدفاع المدني : التعامل مع 1375 حالة اسعافية في 24 ساعة

0L5A0042

اصابتان بحادثي تدهور في عمّان والازرق

0L5A1066

وفاة و 19 اصابة اثر 466 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

0L5A0042

اصابة بحادث تصادم على الصحراوي