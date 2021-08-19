طالب مصري يقتل حارس مدرسته بـ سم فئران لسرقته

الوكيل الإخباري - أقدم طالب مصري على قتل حارس مدرسته بحيلة ماكرة بهدف السرقة في مركز البلينا في سوهاج جنوب مصر.

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وكشفت الأجهزة الأمنية أن الطالب قتل الحارس بسم فئران بعد أن وضعه له في “علبة كشري”، ثم قام بسرقة خزينة حديدية من داخل المدرسة بها 650 ألف جنيه ، وأيضا جهازي DVR الخاص بكاميرات المراقبة، وجهازي كمبيوتر.

وتم القبض على، وبمواجهته اعترف بأنه قام بشراء علبة كشري ووضع بها سم فئران، ثم توجه بها للمدرسة، وأعطاها للحارس، وبعد أن أكلها لفظ أنفاسه الأخيرة، فقام الطالب بسرقة الخزينة وأجهزة الكمبيوتر.

المصدر - المرصد