الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

الجمارك: أبوابنا مفتوحة أمام المستثمرين

من المسؤول عن تعطيل المادة 30 من قانون "مهنة المحاسبة"؟ وهل أضاعت الملايين على الخزينة

التعليم العالي لـ "الوكيل": الفصل الجامعي الثاني وجاهياً

مصدر رسمي : التعليم الوجاهي مستمر في المدارس والجامعات

البورصة تنهي تداولاتها على ارتفاع

وزير التربية : التعليم للفصل الدراسي الأول مستمر وجاهيا

الحكومة تدرس إصدار كتاب جديد لطلبة المدارس

%45.97 من إصابات كورونا المسجلة في الأردن الأربعاء من المدارس

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" لمنتوجات نزلاء مراكز الإصلاح

الأربعاء، 01-12-2021 02:22 م

طعن زوجته حتى الموت ومن ثم اعترف بجريمته في مصر

20200501145956641


الوكيل الإخباري - كشف مواطن مصري سبب إقدامه على قتل زوجته في أقل من 5 دقائق، وذلك بعد القبض عليه بعد ساعات من تنفيذ جريمته.

اضافة اعلان

 

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: "سرقت فلوسي وفرجت الجيران عليا عشان كده انتقمت منها"، بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل زوجته في أوسيم، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه بتهمة القتل العمد لزوجته، والشروع في قتل ابنة خالتها، التي تدخلت للفصل بينهما، عندما شاهدته ممسكًا بالسكين، وهو يسدد الطعنات إلى زوجته في مصر .

 

وكشفت تحريات المباحث عن أن الزوج نفذ جريمته في أقل من 5 دقائق وفر هاربًا من مسرح الجريمة، حتى ألقت المباحث القبض عليه بعد ساعات من حدوث الجريمة في مصر .

وأضاف المتهم، في محضر الشرطة المصرية ، مبررًا جريمة قتل زوجته، أنه كان على خلاف مع زوجته منذ عدة سنوات، وأن الخلافات احتدمت بينهما في الأشهر الأخيرة، لكن الأمور كانت تمر بسبب تدخل أقاربهما، وفي آخر خلاف بينهما فوجئ باختفاء مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه من دولاب غرفته، وعندما سأل زوجته حاولت التنصل من أنها أخذت المبلغ، في حين أنه متأكد أنها هي التي أخذته دون علمه، فاستشاط غضبًا عندما فوجئ بزوجته تنكر وتوجه له السباب والشتائم أمام الجيران.

 

وأوضح أنه سدد 3 طعنات قاتلة في جسد زوجته في منزل الزوجية في أوسيم، فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، قبل أن تصل إلى المستشفى، بحسب تحريات المباحث، كما طعن المتهم ابنة خالتها بطعنتين في اليد، ونقلت أيضا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبينت تحريات المباحث أن الجريمة نفذها الزوج خلال مشادة كلامية جمعته بزوجته بسبب خلافات مالية بينهما في مصر .


وعثرت أجهزة الأمن على مطواتين، وتبين أنه استخدمهما في جريمته، فتم التحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة، وأُرسلت إلى الأدلة الجنائية لفحصها وبيان حالتها الفنية، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجنى عليها، لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وطلبت النيابة تقريرًا طبيًا بحالة المجنى عليها الثانية التي تعرضت للطعنات والإصابة من قبل المتهم لبيان حالتها الصحية تمهيدًا لسماع أقوالها في مصر .

 

المصدر- روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffff

شاهد بالفيديو لحظة وقوع حادث سير مروع لباص مدرسة في عمان

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cudHVya2V5YWxhYW4ubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzExLzQ1NzgtNTQuanBnIjs=

قصة مقتل طفل على يد والده بطريقة مأساوية في بريطانيا

image (6)

وفاة امرأة أثناء عملية تجميل في السعودية

IMG_0403 - Copy

حادث بين 3 شاحنات على طريق العقبة - عمان

61a706b542360458d6401c9e

جثمان جزائرية يصل إلى المغرب بدلا من جثمان مغربية

وفيات-كورونا-الهند

الهند … اكتشاف جثتي شخصين توفيا بكورونا بعد 15 شهرا من وفاتهما

أخبار متعلقة
62020131463538

مصري يطعن زوجته وابنيه بسكين ثم ينتحر

367

تفاصيل تعدي طالب على مدرس في مصر

download

فتاة مصرية تنهي حياتها بطريقة مأساوية وتكشف سبب انتحارها في رسالة وداع

3607028-612x407

أب يضرب طفلته حتى الموت في مصر

جثة-أرشيفية-1637094155-0

شاب يلقى مصرعه بعد سرقة حقيبة في مصر

بوكس

مقتل طالب على يد شابين ووالدتهما في مصر - صورة