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الثلاثاء، 13-10-2020 04:20 م

طفل في الثالثة يقتل نفسه والسلطات الأمريكية تتدخل - صور

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الوكيل الاخباري – لقي صبي في الثالثة من عمره مصرعه، في ولاية أوريغون الأمريكية، بعدما أطلق النار على رأسه بمسدس وجده في غرفة نوم داخل منزله.

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وبحسب صحيفة "التايمز"، كشف مكتب قائد الشرطة المحلية، أن الطفل جيمس ليندكويستر سحب السلاح الناري من درج مجاور لسريره.

 


ووصل رجال الشرطة والمسعفون إلى منزل الأسرة، محاولين إنقاذ الطفل الذي أعلنت وفاته في المستشفى.

وتسببت الحادثة في حث السلطات مالكي الأسلحة على وضعها في أماكن مغلقة وتخزينها بعيدة عن الذخيرة والأطفال.


يذكر أنه لم توجه أي اتهامات لأي شخص.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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