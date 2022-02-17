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الخميس، 17-02-2022 09:57 ص

عروس مصرية تنهي حياة زوجها بطعنات قاتلة لسبب صادم

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الوكيل الإخباري - أنهت عروس مصرية حياة زوجها بطعنات قاتلة في القلب  بعد 4 أشهر فقط من حفل زفافهما بسبب الهزار.

وشهد شارع عبد الفتاح أبو الحسن، المتفرع من شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، جريمة قتل راح ضحيتها زوج، على يد زوجته بعد 4 أشهر فقط من حفل زفافهما.

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وكشف موقع مصراوي في حلقة جديدة من "جرائم شهر العسل" التي يتناولها  من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، تفاصيل قصة مقتل "أحمد" بعدما سددت له زوجته 3 طعنات نافذة بالقلب.

 

في سبتمبر 2019 دارت أحداث الواقعة داخل العقار رقم "10" بشارع عبد الفتاح أبو الحسن، بين العروسين، حيث بدأت الواقعة بوصلة رقص وهزار لمدة 5 دقائق، وانتهت بقتل الزوج على يد ابنة عمته.

المتهمة تدعى "وردة. ر" ارتبطت بعلاقة عاطفية مع زوجها منذ فترة طويلة، فالزوج هو نجل خالها "أحمد" 40 عامًا- سائق، كانت حياتهما تسير بشكل طبيعي للغاية، فقبل 3 أيام من الواقعة عاد الزوجان من المصيف دون خلافات.

الزوجان كانا في وصلة من الهزار والرقص، حتى أن الضحية "هوّش" على المتهمة بالضرب، فاعتدت عليه بالسباب والشتائم، ما دفعه لسبّها، فاتجهت نحو المطبخ وامسكت سكينا لـ "تهوّيشه"، وفي أثناء ذلك طعنته في الصدر والرقبة، أودت بحياته في الحال.

المتهمة لم تنكر بدورها ارتكاب الواقعة لكنها بررت فعلتها "مكنش قصدي أقتله، شتمني رحت ضربته بالسكينة في رقبته ومات" ولم يتمكن أحد من إنقاذه حتى عقب وصول سيارة الإسعاف.

 

أهالي المنطقة بدورهم أكدوا أن صباح يوم وقوع الحادث كان المجني عليه، يقوم بغسل سيارته، وبعد أن انتهى توجه إلى شقته، وبعد عدة ساعات فوجئ الجميع بحمله جثة هامدة على سيارة الإسعاف.

البيان 

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