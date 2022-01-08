السبت 08-01-2022
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السبت، 08-01-2022 12:07 م

عريس مصري ينهي حياته بعد شهرين من زفافه لسبب غامض

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الوكيل الإخباري - أقدم شاب مصري، حديث الزواج، على إنهاء حياته في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، بتناوله قرصا لحفظ القمح السام «حبة الغلة»، وحاول الأهالي إنقاذ حياته لكنه فارق الحياة، وشيعت جنازته وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وأكد عدد من الأهالي، إن الشاب تزوج قبل شهرين، مؤكدين أن الجميع في حالة صدمة بسبب ما أقدم عليه الشاب وتخلص من حياته.

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وتلقت الجهات الأمنية في محافظة المنوفية، تلقت إخطاراً بوفاة شاب إثر تناوله قرصا لحفظ القمح «حبة الغلة»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.

البيان

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