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الخميس، 21-10-2021 03:13 م

عريس يضرب عروسته في حفل زفافهما حتى الموت في روسيا

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الوكيل الإخباري - أقدم عريس على ضرب عروسته بدون رحمة في حفل زفافهما حتى الموت، بعد أن انتابته نوبة غضب مفاجئة بسبب “الغيرة” في روسيا.

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وبحسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سلط الضوء على تفاصيل الجريمة المروعة، أن العروس الروسية أوكسانا بولودينتسيفا البالغة من العمر 36 عاماً كانت قد تعرفت على عريسها ستيبان دولجيخ، 33 عامًا في السجن بعد إدانته في جرائم سابقة، واعتقدت أن بإمكانها المساعدة في تقويمه وإصلاحه.

 

وقال احد المحققين المسؤولين عن القضية ان الجاني وجه لكمات وركلات للضحية خارج المنزل ثم واصل الاعتداء عليها بالضرب داخل مقر إقامة حفل زفافهما، حيث انهال عليها بالضرب ودفعها الى الخارج، دون ان يتوقف عن ضربها.

 

وعندما فقدت وعيها وبدت كأنها جثة هامدة القى بها في منطقة قريبة في روسيا.

 

المصدر - الفن 

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