فتاة تركية تقفز تحت القطار وتنجو بأعجوبة - فيديو

الوكيل الإخباري - قفزت فتاة تركية تحت القطار في محاولة منها للانتحار في محطة المترو بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا.





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وكشفت وسائل إعلام تركية إن فتاة حاولت الانتحار من خلال القفز أمام القطار في محطة المترو بمنطقة شيشلي.





وأضافت أن الفتاة خرجت من تحت القضبان مشياً على الأقدام بعد أن تجاوزت أطناناً من العربات ونجت من الموت بأعجوبة.





المصدر - البيان