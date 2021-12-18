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السبت، 18-12-2021 09:40 ص

فتاة تركية تقفز تحت القطار وتنجو بأعجوبة - فيديو

القطار-السريع-في-تركيا


الوكيل الإخباري - قفزت فتاة تركية تحت القطار في محاولة منها للانتحار في محطة المترو بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا.

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وكشفت وسائل إعلام تركية إن فتاة حاولت الانتحار من خلال القفز أمام القطار في محطة المترو بمنطقة شيشلي.

وأضافت أن الفتاة خرجت من تحت القضبان مشياً على الأقدام بعد أن تجاوزت أطناناً من العربات ونجت من الموت بأعجوبة.

 

 

المصدر - البيان 

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