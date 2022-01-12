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الأربعاء، 12-01-2022 10:52 ص

فصل رأس زوجته عن جسدها وقفز من الشرفة في مصر - صور

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الوكيل الإخباري - جريمة مروعة شهدتها قرية مصرية، إذ أقدم شاب على ذبح زوجته ثم ألقى بنفسه من الطابق الثاني لينقله الأهالي إلى المستشفى مصابا بكسور خطيرة.

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وفي التفاصيل، فوجئ أهالي قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية مساء أمس الثلاثاء بشاب يصرخ من شرفة منزله قائلا إنه ذبح زوجته ثم ألقى بنفسه من الشرفة ليسقط أرضا مدمى ومصابا بكسور خطيرة.

لتنتقل لاحقا قوة أمنية مصرية إلى موقع الحادث، وتعثر على مريم محمد عبدالغني 22 عاما، ‏طالبة جامعية، مقتولة ذبحا، ومفصول رأسها عن جسدها.

وعند سؤال زوجها، أحمد السيد الصباحي 28 سنة، عما جرى، عقب نقله إلى المستشفى اعترف بذبح زوجته لوجود خلافات بينهما، فضلا عن سبب آخر رفض الإفصاح عنه.

إلى ذلك، كشفت التحريات وأقوال الجيران أن مشاجرات عديدة نشبت بين الزوجين في الفترة الأخيرة وكان أحمد يهدد زوجته بصوت مرتفع بأنه سيقتلها.

كما بينت تحقيقات الشرطة وأقوال السكان أن الزوج يتعاطى المخدرات وأن زوجته كانت تعنفه بشدة بسبب إنفاق أمواله على شراء الأقراص المخدرة وتطالبه بالتوقف والعلاج.

من جانبها، أمرت النيابة بالتحفظ على الزوج في المستشفى لحين إتمام علاجه وإجراء تحليل مخدرات له فيما تكثف الشرطة تحرياتها لمعرفة كافة ملابسات الواقعة في مصر .

 



 

لبنان 24 

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