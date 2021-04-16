فلسطين .. مصرع شقيقين إثر إطلاق نار عليهما في طولكرم

الوكيل الإخباري - لقي فجر اليوم الجمعة، شقيقين من باقة الغربية بأراضي عام 1948، في الضفة الغربية، حتفهما، إثر إطلاق نار استهدف مركبتهما في الحي الشرقي لمدينة طولكرم.

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وذكر شهود عيان خلال تصريحات صحافية ، أن مجهولين يستقلون مركبة تحمل لوحة تسجيل تابعة للاحتلال، أطلقوا النار على مركبة أخرى ، ما أدى إلى مصرع شافع محمد أبو حسين وشقيقه صلاح في العشرينات من العمر، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وهما في حالة حرجة ثم فارقا الحياة.



وشرعت الأجهزة الامنية في طولكرم التحقيق في الجريمة.

المصدر : وفا