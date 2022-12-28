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الأربعاء، 28-12-2022 08:56 ص

فهد يهاجم مركبة ويتسبب باصابة 15 شخصاً في الهند .. لقطات مروعة

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الوكيل الإخباري-أصيب  15 شخصا إثر مهاجمتهم من قبل فهد هارب، في محيط الحرم الجامعي لمعهد أبحاث الغابات المطيرة بولاية آسام الهندية، وتم نقلهم إلى مستشفى كلية جورهات لتلقي العلاج، بحسب شرطة الولاية.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى، بورنيما باروا، قولها إن من بين المصابين، عمال الغابات، والعديد من النساء والأطفال، وإنهم تلقوا العلاج اللازم، وتجاوزوا مرحلة الخطر، إلا أن المزيد من المصابين ما زالوا يتوافدون على المستشفى.

وأشار مسؤولو إدارة الغابات، إلى أن الفهد خرج من محمية جيبون للحياة البرية القريبة من الحرم الجامعي، بحثا عن طعام.

وصرح ممثل سلطات المدينة، رانجيت كونوار، بأن الفهد عدواني، وهاجم سكان المدينة، والقرى المجاورة المحاطة بمزارع الشاي، ما دفع السكان لنصب عدد من الفخاخ في محيط الحرم الجامعي، للقبض عليه.

ونصحت السلطات السكان بعدم مغادرة منازلهم، لحين القبض على الحيوان. " البيان "

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