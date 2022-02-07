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الإثنين، 07-02-2022 08:57 ص

فيديو صادم.. إيراني يقطع رأس زوجته ويتجول به في الشارع

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الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً ممسكا بسكين كبير بيد، بينما يحمل في يده الأخرى رأس زوجته المقطوع.

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واعترف شقيقان إيرانيان بقطع رأس زوجة أحدهما، في جريمة بشعة هزت الرأي العام في البلاد.

 

وتم اعتقال الرجلين الذين لم تكشف الشرطة عن هويتهما، يوم السبت، بعد 4 ساعات من جريمتهما، في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

 

وأظهر مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الزوج ممسكا بسكين كبير بيد، بينما يحمل في يده الأخرى رأس زوجته المقطوعة، البالغة من العمر 17 عاما.

ويبدو أن دافع الجريمة المحتمل هو مشاكل أسرية، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الضحية كانت هاربة في تركيا وعندما عادت إلى إيران قتلها زوجها، وما زالت التحريات قائمة والقضية قيد التحقيق.

 

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