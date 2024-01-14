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الأحد، 14-01-2024 06:59 ص

فيديو مرعب - لحظة سقوط فتاة من الطابق 26 في مصر

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الوكيل الاخباري - بدأت الجهات المختصة في مصر التحقيق في واقعة مرعبة شهدها فندق شهير في منطقة الزمالك بالقاهرة حيث سقطت فتاة من الطابق 26 ولقيت حتفها على الفور.

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وتلقت السلطات المصرية بلاغا بسقوط فتاة من الطابق 26 بفندق شهير في منطقة الزمالك بوسط القاهرة ووفاتها في الحال.


وكشف فيديو متداول تفاصيل الواقعة حيث تظهر فيه الفتاة وهي تجلس على حافة الطابق، وتتحدث مع عاملين بالفندق يحاولون إنقاذها وسحبها بواسطة حبل.


ورددت الفتاة في الفيديو كلمات باللغة الإنجليزية وأخرى غير مفهومة، ثم تشبثت بالحبل لكنها سقطت وتوفيت على الفور.


وكشفت التحريات أن الفتاة تعمل موظفة في الفندق وتبلغ من العمر 22 عاما، وحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق.

 






 




 

 


 

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