فيديو من الأرجنتين يحبس الأنفاس.. امرأة تفقد وعيها وتسقط تحت القطار وتنجو بأعجوبة

الوكيل الاخباري - سجلت كاميرات المراقبة في محطة بيلجرانو سور لاين في العاصمة الأرجنتنية بوينس آيرس لحظة سقوط امرأة تحت عجلات قطار بعد إغمائها.
وأظهر الفيديو من مكان الحادث أن بعد توقف القطار تم إخراج المرأة من تحت العجلات وقد نجت من الموت بأعجوبة.
So this happened recently in #BuenosAires #Argentina— Diamond Lou®™ 🔞 (@DiamondLouX) April 19, 2022
This woman apparently fainted and she fell under on an oncoming train, BUT SHE SURVIVED! She's now out of the hospital 🙏 pic.twitter.com/EQA2V4foh9
المصدر : روسيا اليوم
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