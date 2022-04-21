الخميس 21-04-2022
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الخميس، 21-04-2022 01:35 م

فيديو من الأرجنتين يحبس الأنفاس.. امرأة تفقد وعيها وتسقط تحت القطار وتنجو بأعجوبة

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الوكيل الاخباري - سجلت كاميرات المراقبة في محطة بيلجرانو سور لاين في العاصمة الأرجنتنية بوينس آيرس لحظة سقوط امرأة تحت عجلات قطار بعد إغمائها.

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وأظهر الفيديو من مكان الحادث أن بعد توقف القطار تم إخراج المرأة من تحت العجلات وقد نجت من الموت بأعجوبة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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