فيديو من الأرجنتين يحبس الأنفاس.. امرأة تفقد وعيها وتسقط تحت القطار وتنجو بأعجوبة

الوكيل الاخباري - سجلت كاميرات المراقبة في محطة بيلجرانو سور لاين في العاصمة الأرجنتنية بوينس آيرس لحظة سقوط امرأة تحت عجلات قطار بعد إغمائها.

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وأظهر الفيديو من مكان الحادث أن بعد توقف القطار تم إخراج المرأة من تحت العجلات وقد نجت من الموت بأعجوبة.

#Argentina



This woman apparently fainted and she fell under on an oncoming train, BUT SHE SURVIVED! She's now out of the hospital 🙏 So this happened recently in #BuenosAires This woman apparently fainted and she fell under on an oncoming train, BUT SHE SURVIVED! She's now out of the hospital 🙏 pic.twitter.com/EQA2V4foh9 April 19, 2022

المصدر : روسيا اليوم

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