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السبت، 11-09-2021 03:35 م

فيديو يرصد جريمة قتل غادرة في نيويورك.. و'المجرم المحترف'

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الوكيل الاخباري - عن سبق إصرار وترصد، وبطريقة شبه محكمة، وقعت جريمة قتل مروعة في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية.

ورصدت كاميرات المراقبة جريمة القتل، التي نفذها شخص، على دراية بوجود هذه الكاميرات، فاتخذ إجراءات لإخفاء هويته.

وكان القاتل يرتدي ثوبا أسود طويلا وقبعة، واستفادة من أزمة كورونا أيضا، فوضع قناعا طبيا، مما أخفى هويته تماما.

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ويظهر الفيديو القاتل أثناء وقوفه أمام سيارته التي ركنها على جانب الطريق، حيث تظاهر بوجود خلل فيها فرفع غطاء مقدمة السيارة، حتى لا يثير الشبهات.


وعندما اقترب الضحية من المكان وهم بركوب سيارته التي كانت مركونة على الجانب الآخر، سارع القاتل إليه مطلق عليه عدة أعيرة نارية على رأس الضحية مما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يعود إلى سيارته ويغلق غطاء مقدمتها ويلوذ بالفرار.


وقالت شرطة مدينة نيويورك، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" أن الجريمة وقعت صبيحة الاثنين الماضي في حي كوينز القريب من مطار جون كينيدي.

لكن الشرطة اضطرت إلى نشر الفيديو، الجمعة، على أمل أن يساعدها في العثور على القاتل.

وذكرت الشرطة أن الضحية هو جيرمي ديكسون (46 عاما) من ولاية جورجيا.

وذكرت تقارير إعلامية أنه أمضى بعض الوقت في السجن بسبب أنشطة متعلقة بالعصابات.

وتعكس هذه الجريمة الجديد تفشي الإجرام في نيويورك وغيرها من المدن الأميركية في أعقاب الإغلاقات التي ترافقت مع جائحة كورونا.

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

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