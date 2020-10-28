في أمريكا .. طالبت أختين بارتداء الكمامة فقتلتاها بـ27 طعنة! - صورة

الوكيل الاخباري - تعرضت حارسة أمن في شيكاغو الأمريكية للطعن 27 مرة بعد أن طلبت من امرأتين ارتداء الكمامات في المتجر، الذي تعمل فيه.

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وقالت الشرطة إن الموظفة تعرضت للكمات كما تم شد شعرها بقسوة.



وأكدت السلطات أنها اعتقلت جيسكا هيل وشقيقتها جايلا بتهمة مهاجمة حارسة الأمن، وطعنها في الجزء العلوي من جسدها مراراً.

واحتجزت الشرطة المتهمات في مكان الحادث، ووصفت القاضية ماري ماروبيو في المحكمة ما حدث بأنه مثير للرعب، وأمرت باحتجاز الشقيقتين بتهمة الشروع في القتل بعد مثولهما أمام الحكمة.



وزعم محامي المتهمات أن الطعن كان دفاعاً عن النفس، وأن الشقيقتين تعانيان من اضطرابات ثنائية القطب.







المصدر : القدس العربي









