في حادث مأساوي... عصابة ملثّمة تقتل ملكة جمال الإكوادور

الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات مروعة لحظة مقتل ملكة جمال الإكوادور بالرصاص داخل مطعم في وضح النهار وأمام الملأ .

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وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، شخصا مجهولا وهو يتسلل إلى مطعم ويطلق النار على لاندي باراجا جويبورو، 23 عاما، بينما كانت تتحدث مع رجل آخر بجانبها.



كما أظهرت المشاهد رجلين يتسللان إلى المكان قبل أن يهاجم أحدهما لاندي وشريكها.



وسرعان ما سقطت لاندي، على الأرض، بينما انحنى الرجل الذي كان معها للاحتماء بجانبها، قبل أن يطلق المهاجم جولة أخرى من الرصاص على المرأة وهي مستلقية على الأرض.

لبنان 24