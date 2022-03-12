السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: نتوقع تسجيل حمل كهربائي يصل الى 3500 ميغاواط

الأمانة : جميع الطرق في عمّان سالكة

1277 أردنيا غادروا أوكرانيا لدول مجاورة و452 منهم وصلوا الأردن

الجيش الروسي يتقدم صوب كييف.. ويعلن خسائر أوكرانيا

راصد جوي يتوقع تساقطاً للثلوج وأجواء شديدة البرودة الثلاثاء القادم

قرار هام من التعليم العالي حول الرسائل الجامعية ومشاريع التخرّج

وفيات السبت 12-3-2022

السفيرة قعوار تثمن الدعم المقر للأردن في موازنة أميركا 2022

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحدد كميات السلع المباعة للمواطنين

مقترح بربط التعرفة الكهربائية بالأوقات والعطل - تفاصيل

السبت، 12-03-2022 10:56 ص

قاتلتا أمهما في الكويت تكشفان سرا جديدا في الجريمة

الكويت


الوكيل الإخباري - عادت الفتاتان المتهمتان بقتل والدتهما في منطقة الدوحة في الكويت، إلى مسرح جريمتهما وقامتا بتمثيلها بحضور النيابة والأدلة الجنائية، وكشفتا سراً جديداً تمثل في محاولتهما دفن المجني عليها في حديقة المنزل.

وأكد مصدر أمني أن الفتاتين مثلتا الجريمة بكل أريحية وكانتا تحت حراسة مشدّدة من قبل رجال الأمن، مشيراً إلى اعترافهما في الموقع بأنهما كانتا تنويان دفن والدتهما في حديقة المنزل، وأرشدتا عن المكان الذي كانتا تخططان لوضعها فيه.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة الراي الكويتية أن الفتاتين مثّلتا الجريمة في المنزل الذي شهد الواقعة، وتم ذلك بحضور النيابة والأدلة الجنائية، وذلك بعد اعترافات كاملة أمام النيابة.


وكانت إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة، أحالت الفتاتين إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، في ساعة متأخرة من مساء أمس.


ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني كويتي قوله: إن المتهمتين بررتا ارتكاب جريمتهما بوجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما.


وأضاف المصدر أن «المتهمتين خططتا لارتكاب جريمتهما قبل يوم من وقوع الجريمة، وقررتا التخلص من أمهما بتلك الطريقة البشعة مستغلتين عدم وجود أحد في المنزل».


ووفقا لصحيفة القبس فإن المتهمتين وعقب ارتكاب جريمتهما دخلتا في حالة هيستيرية لم تسمح باستجوابهما، ولم يتم الوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن الأم الضحية تبلغ 67 عاما، وأن ابنتها الكبرى تبلغ 40 عاماً والصغرى 33 عاماً.


واضافت مصادر أمنية أن رجال المباحث صدموا فور دخولهم إلى المنزل الذي وقعت به الجريمة حينما عثروا على رأس الأم مفصولا عن جسدها وموضوعا داخل كيس بلاستيكي في مطبخ المنزل.


وأشارت المصادر الى ان المعلومات الاولية لدى رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة دلت على أن إحدى الفتاتين قيدت حركة أمها، والاخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5453443535335345

الدفاع المدني يحذر من استخدام موقد الفحم للتدفئة

0L5A1065

763 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

image (3)

أغرب حادثة وفاة .. وقعت فوق زوجها فسحقته وتوفي الاثنان معا في الهند

شرطة سير (3)

وفاتان و5 إصابات إثر 247 حادثا مروريا

حريق-1641225145

مصر..حاول إنقاذ 4 أطفال من الموت في حريق منزلهم .. فلقي مصرعه

الدفاع المدني

وفاة ستيني بحريق في العقبة

أخبار متعلقة
1212-54-480x320-7-580x290

جريمة تهز الشارع الكويتي.. ابنتان تذبحان أمهما بسكين

80D28797-AD2D-4912-BAE6-3F9608B339D0

مشاجرة بين أم وابنتيها تفضي إلى جريمة مروعة في الكويت

image_227697_ar

انتحار شاب مصري في الكويت بعد قفزه من الطابق الرابع

image

ناحر الأسرة الكويتية يدلي باعترافات تفصيلية

2021-08-31_06-07-36_044266

الكويت .. تطور جديد في جريمة العارضية المروعة

620ca3064c59b7689a5cabcb

العثور على جثة مصري بجانبها ساطور في الكويت والداخلية تكشف التفاصيل