قبل ايام من زواجهما .. رجل روسي يقتل خطيبته ويكسر جمجمتها

الوكيل الإخباري - أصدرت السلطات الروسية حكماً على رجل بالسجن لمدة 14 عاماً ونصف العام، بعد ضربه خطيبته حتى الموت، قبل أيام فقط من زواجهما، حيث قام بتشويه وجهها وكسر جمجمتها.



وبحسب ما نقل موقع "الحرة" عن موقع "ياهو نيوز"، فقد وجّه آلكساندر فورونين (26 عاماً) 83 ضربة منفصلة لخطيبته، ما أدى إلى وفاتها.

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وذكر الموقع أنّ فورونين هو ابن واحد من كبار ضباط جهاز الأمن السابق في المخابرات السوفييتية.



وعثرت السلطات على جثة الضحية، مارينا بانكراتوفا (26 عاما) في السرير، ومصابة بجروح بالغة، وقد تم تشويه وجه الضحية وكسر جمجمتها بإستخدام جسم مجهول، قد يكون كرسيا أو رأس فأس .



وحاول فورونين الفرار خارج البلاد بعد قتل خطيبته، إلا أن قيود السفر المرتبطة بجائحة "كورونا" حالت دون تمكنه من ذلك.



وتمت محاصرة فورونين في حديقة بموسكو، بعد أن أقنعه والده بتسليم نفسه.



وخلال التحقيقات، أكدت 5 من صديقات الضحية أن فورونين كان شخصا مؤذياً.



وادعى فورونين بأنه بريء أمام المحكمة، وأنكر تذكره أي تفاصيل بشأن الحادثة.



وأصدرت المحكمة قرارها بعد رجوعها إلى كاميرات المراقبة، والتي أثبتت عدم دخول أي شخص سوى الجاني إلى الشقة، موقع الجريمة.

المصدر - لبنان 24