قتلى بانهيار أرضي في فنزويلا وأضرار مادية جسيمة - فيديو

الوكيل الإخباري - اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في انهيار أرضي وقع في شمال البلاد.
وأوضح مادورو أن المعلومات الأولية تشير أيضا إلى أضرار مادية جسيمة من جرّاء الانهيار الأرضي الذي وقع في حي إل كاستانو بمدينة ماراكاي عاصمة ولاية أراغوا والتي تبعد عن كراكاس 80 كيلومترا.
وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الفنزويلي انهيارات طينية وقد دمّرت كل ما اعترض طريقها وجرفت معها سيارات وأشجارا وصخورا ضخمة.
وأدلى مادور بتصريحه هذا من لاس تيخيرياس التي خلّف فيها انهيار أرضي قبل أسبوع 54 قتيلا وثمانية مفقودين.
Catastrophic flooding after heavy rainfall in Maracay, Aragua#Venezuela pic.twitter.com/MaXJmT18Sc— CNW (@ConflictsW) October 17, 2022
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