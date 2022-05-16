الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 10:41 ص

قتلى وجرحى بإطلاق نار في البرازيل

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الوكيل الاخباري- أفاد مسؤولون ، بأن مسلحين اثنين فتحا النار في مدينة ألتاميرا الشمالية في البرازيل، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

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وخلال جلوس حشد من الأشخاص في مدينة ألتاميرا، اقترب مهاجمان وأطلقا النار على عدد من الأفراد، ثم لاذا بالفرار.

وقال حاكم ولاية بارا، هيلدر بارباليو، في بيان إن السلطات تحقق في الهجوم باعتباره "صراعا محتملا بين مجموعات إجرامية".

وذكر بارباليو الذي توجه إلى المدينة البالغ عدد سكانها 117 ألف نسمة، أنه شكل فرقة قوامها 50 شرطيا للتحقيق في الواقعة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ما لا يقل عن 12 جريمة قتل حصلت في ألتاميرا في أقل من أسبوعين، وتحقق الشرطة في ما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة ببعضها البعض.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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