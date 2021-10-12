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الثلاثاء، 12-10-2021 08:50 م

قطار يدهس 4 أشخاص بحادث مروع في فرنسا

قطار


الوكيل الإخباري - تعرض 4 أشخاص لحادث مروع جنوب غربي فرنسا، حيث صدمهم قطار فتوفى3 منهم وتعرض الرابع لإصابات خطيرة. وقالت السلطات الفرنسية إنها تعتقد بأن الضحايا مهاجرين، مشيرة إلى أن وجودهم في هذه المناطق ربما يكون أمرا معتادا.

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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الحادث وقع صباح اليوم الثلاثاء.


ولفتت الصحيفة إلى قول السلطات الفرنسية في فرنسا إن الضحايا يعتقد أنهم مهاجرين كانوا نائمين على خط السكك الحديدية الذي يستخدمه القطار.


وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع على خط القطار الذي يربط بلدة أونداي، على الحدود الفرنسية الإسبانية، ومدينة بوردو، جنوب غربي البلاد.

 

سبوتنيك عربي






 




 

 


 

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