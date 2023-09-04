كتمت أنفاسهما بفوطة.. مصرية تنهي حياة فلذتي كبدها

الوكيل الإخباري - استيقظ أهالي مدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة، صباح يوم (الأحد)، على جريمة أقل ما توصف به أنها «بشعة»، إذ أقدمت أم تجردت من كل مشاعر الأمومة، على قتل طفلتيها عمدا من خلال كتم أنفاسهما بواسطة «فوطة» حتى فارقتا الحياة.



وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغا يفيد بوفاة طفلتين صغيرتين (رحمة 4 سنوات، وحبيبة 8 سنوات)، وذلك داخل منزلهما في مدينة بلبيس.



وكشفت التحريات الأمنية المصرية أن المتهمة بقتل الطفلتين هي والدتهما وتبلغ من العمر 35 عامًا.



الأم القاتلة حاولت أن تجهز على نفسها عقب ارتكاب جريمتها الشنعاء بمحاولة قطع أحد أوردة يدها اليسرى، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، بانتظار كلمة القضاء.



وأفادت المعلومات بأنه تم نقل الأم المتهمة إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، فيما تم نقل جثتي ابنتيها إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي لتخضعا للتشريح من قبل الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لدفنهما.





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عكاظ

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