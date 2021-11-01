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الإثنين، 01-11-2021 10:18 ص

كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد، ملابسات العثور على رئيس مدينة مصرية سابق وزوجته مقتولين بفيلتهما في محافظة مرسى مطروح شمالي البلاد.

وكان منشور قد تم تداوله على إحدى الصفحات على "فيسبوك" تضمن العُثور على جثتي اللواء فتحي جاد رئيس مدينة حوش عيسى بالبحيرة السابق وزوجته مقتولين داخل فيلتهما بمرسى مطروح مساء الأربعاء الماضي.

وقالت الداخلية المصرية إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمقتلهما، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية المصرية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فني صيانة أطباق الستالايت وتم ضبطه.

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وقامت الأجهزة الأمنية المصرية بتفريغ الكاميرات المثبتة بالشوارع المؤدية لفيلا المسؤول المصري السابق، واكتشفت أن آخر من تردد عليها شاب يعمل فني ستالايت.

 

وتبين أن المتهم توجه لمسكن المجني عليهما لتسليمها وحدة تحكم عن بعد "ريموت كنترول" وطلب من المسؤول السابق مبلغ مالي لمساعدته في شراء "تروسيكل" إلا أنه رفض، مضيفا أنه اختمرت في ذهنه فكرة قتلهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود لاعتقاده باحتفاظهما بمبالغ كبيرة داخل مسكنهما.

 

وذكرت الداخلية المصرية أن المتهم غافل المجني عليهما وتسلل خلال وجوده في فيلتهما للمطبخ واستل سكينا وقام بطعنهما عدة طعنات أودت بحياتهما.

تم إخطار النيابة المصرية التي تولت التحقيق .

 

المصدر - البيان 

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