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الثلاثاء، 22-02-2022 11:02 ص

كمبوديا..اختطاف حارس أمن لبيع دمائه في السوق السوداء

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الوكيل الإخباري - تفاجأت السلطات في كمبوديا، عندما اكتشفت القصة المروعة لحارس أمن، مفقود منذ العام الماضي، في واحدة من أبشع حالات الاختطاف.

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اكتشفت السلطات في كمبوديا، رجلا مختطفا لدى عصابة، استخدمته للحصول على كميات كبيرة من الدم، لبيعها لمتبرعين في السوق السوداء.

 

ووفقا للصحيفة، تم احتجاز رجل الأمن الذي ذهب لموقع ظنا منه أنه سيجلس في مقابلة عمل، من قبل عصابة "امتصت" دماءه.

 

وقالت السلطات إن العصابة الكمبودية سحبت من الرجل، البالغ من العمر 31 عاما، 765 غراما من الدم كل شهر، منذ اختطافه في آب الماضي.

 

وورد أن الدماء التي سحبت من الرجل الكمبودي، واسمه لي، بيعت إلى مشترين من القطاع الخاص في السوق السوداء .

 

وعثرت السلطات عليه وبدت ذراعيه مصابتان بكدمات شديدة، بينما برزت علامات الإبر بعد محنته المروعة.

 

واستنزف لي الكثير من الدماء لدرجة أن آسريه بدأوا يسحبون من رأسه لأن الأوردة الموجودة في ذراعيه لم تعد قادرة على توفير ما يكفي من الدم، وفقا للسلطات.

 

واستطاع الرجل الفرار قبل أسابيع، بعد أشهر من الاختطاف، بعد تعاطف أحد أفراد العصابة معه.

 

ويعالج لي حاليا في المستشفى بعد إصابته بفشل عضوي متعدد، ولكن السلطات قالت إنه في حالة مستقرة.

 

لبنان 24 

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