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الأحد، 18-10-2020 03:18 م

لعبة تتحول إلى كارثة في أمريكا .. والجاني بعمر 3 سنوات

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الوكيل الاخباري – قامت طفلة أميركية تبلغ من العمر 3 سنوات بقتل والدها عن طريق إطلاق رصاصة قاتلة على رأسه، لكن بكل تأكيد لم يكن الأمر متعمدا.

وقالت شبكة "فوكس" الأميركية، الأحد، أن الحادثة وقعت في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، الأربعاء الماضي.

وأضافت أن الطفلة كانت تجلس في المقعد الخلفي لسيارة والدها، وهناك كانت تلهو بسلاح ناري وفجأة انطلق العيار الناري صوب الوالد، الذي وجدته الشرطة مضرجا بدمائه على مقعد القيادة.

وقالت شرطة الولاية إنها ألقت القبض على رجل كان في السيارة حينها، ووجهت إليه تهمتي القتل الخطأ وحيازة سلاح ناري غير شرعي.

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وحسب تقرير إعلامية محلية، فإن الأب المقتول، جيروم سميث، وامرأة أخرى كانت معه في السيارة، اصطحبا معهما رجل من أجل إيصاله إلى منزل، وجلس الرجل في المقعد الخلفي إلى جانب الطفلة.

وما كان من هذا الرجل إلا أن أعطى مسدسه للطفلة من أجل أن تلهو به، ليتحول الأمر إلى كارثة.

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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