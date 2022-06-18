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السبت، 18-06-2022 07:37 ص

مأساة في مصر.. وفاة أسرة كاملة بانهيار مبنى

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الوكيل الإخباري - لقيت أسرة مصرية مكونة من 6 أشخاص، حتفها في انهيار مبنى سكني قديم بشرق القاهرة فجر الجمعة.

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كان المبنى مكونا من خمسة طوابق ويقع في منطقة الوايلي بشرق العاصمة.
وقال مسؤول أمني إنه صدر أمر بترميمه منذ أكثر من ثلاث سنوات لكن مالك العقار تجاهله، مضيفا أن أسرة واحدة ظلت بالمبنى في حين رحلت عنه أربع أسر.
وأضاف أن قوات الحماية المدنية انتشلت خمس جثث وما زالت جثة واحدة تحت الأنقاض جاري العمل على استخراجها.


وتسبب سقوط المبنى في انهيار جزئي بشرفات العقار المجاور وتم إخلاؤه دون حدوث إصابات.


وفي التفاصيل، وفقا لصحيفة الوطن، استيقظ القاطنون والجيران، على صوت انهيار المنزل المكون من 5 طوابق على رؤوس الأسرة، ما أسفر عن مصرع 6 أفراد بينهم 3 رجال وسيدتان وشاب، وأصيب سكان المنطقة بحالة من الرعب والذعر الشديدين عندما شاهدوا لحظة وفاة الأسرة.


ووفقًا لمصدر أمني، فإن شرطة النجدة تلقت عشرات الاتصالات، عقب انهيار عقار الظاهر، وتبعها وصول فرق أمنية من الحماية المدنية، لمحاولة إنقاذ السكان، حيث باشرت أعمالها للبحث عن المفقودين، وجرى رفع كميات كبيرة من الركام، حتى انتشال الجثة الأولى لسيدة في العقد الخامس من عمرها، بعد 3 ساعات متصلة من أعمال البحث، ثم استخراج جثماني اثنين من أسرتها وهما زوجها وابنها الشاب.


وأكد مصدر أمني أن قوات الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين باقي المتوفين وهم سيدة ورجلان أشقاء، ليرتفع عدد جثامين الضحايا المستخرجة من تحت الأنقاض إلى 6 أفراد، جرى نقلهم إلى ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثامين بعد مناظرتها من قبَل الأطباء وموافاة النيابة بأعمال الفحص الطبي.

 

البيان


 




 

 


 

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