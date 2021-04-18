مختل عقليا يقتل مسنة وطفلين ويصيب 3 آخرين في المغرب

الوكيل الاخباري - قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة في حادث اعتداء تعرضوا له على يد مختل عقليا، يبلغ حوالي 30 عاما، في إقليم تاونات بالمغرب.

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وأفادت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادرها، بأنه "يرجح أن يكون الشخص المذكور عمد بعد إقدامه على اعتراض طريق ضحاياه في مكان خلاء قرب دوار عين بيضة، إلى الهجوم عليهم برشقهم بالحجارة قبل الاعتداء عليهم بالعصا".



وأوضحت المصادر أن "الذين فارقوا الحياة قبل وصولهم إلى المستشفى، هم طفلة وشقيقها لم يتجاوزا الـ9 سنوات من العمر، إضافة إلى امرأة مسنة، بينما جرحى هذا الاعتداء هما امرأتان مسنتان، وطفلة أخرى تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات".



وأضافت أن "المصابات تم إحالتهن نحو قسم طوارئ المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وهن في حالة حرجة جدا".



وتمكنت عناصر الدرك الملكي المغربي بعين عائشة من توقيف المهاجم بالقرب من مكان الاعتداء، بعد أن واجهها هي الأخرى بالرشق بالحجارة، ليتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.

المصدر : روسيا اليوم