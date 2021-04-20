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الثلاثاء، 20-04-2021 01:36 م

مدير أمن في الكويت يصادف حادث مروري فيتفاجأ بوالدته متوفية في الحادث

الامن


الوكيل الإخباري - في واقعة تفطر القلوب، أثارت تعاطفاً وتفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاجأ مدير أمن في الكويت بوفاة والدته في حادث صادفه خلال جولة أمنية.

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وفي التفاصيل التي ذكرها موقع "القبس"، تفاجأ مدير أمن محافظة حولي، اللواء عبد الله العلي، الذي كان بالصدفة في جولة أمنية عندما وقع حادث تصادم ثلاثي بالقرب منه، فتوجه للتعامل مع الحادث فشاهد والدته المسنة داخل إحدى المركبات الثلاث برفقة السائق الآسيوي وتعاني من توقف في القلب جراء الحادث، ففجع ودخل في حالة ذهول، وحاول جاهداً ورجال الأمن انعاشها، لكنها فارقت الحياة بين يديه.


وقع حادث التصادم الثلاثي، عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع كانت تقودها مقيمة مصرية، بقوة بمركبة أمامها يقودها مقيم آسيوي وبرفقته مواطنة كويتية مسنة، ومن شدة الاصطدام تحركت المركبة لمسافة بعيدة واصطدمت بمركبة ثالثة.

 

البيان


 




 

 


 

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