الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%10.18 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

الصحة تنشر تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السعودية تسمح بدخول حوالي 100 شاحنة أردنية عالقة على الحدود

الحنيفات تحديث خطة التعامل مع الحرائق

وزير الأوقاف يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أوقاف القدس

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السحيم

تطورات هامة على قرارات حظر الجمعة والحظر الجزئي وصلاة التراويح

إتلاف دواجن مجهولة المنشأ في الزرقاء

مطالبة بتقليص ساعات الحظر إلى الساعة 12 ليلاً

الإعلان عن موعد عيد الفطر السعيد فلكيا

الأربعاء، 28-04-2021 02:55 م

قرب حاجز لفصائل تدعمها تركيا

مصرع طفل وإصابات بانفجارين متزامنين في ريف حلب

مق
من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي طفل مصرعه وأصيب 14 شخصا جراء انفجارين متزامنين في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر سورية أن دراجة نارية مفخخة انفجرت قرب حاجز لفصائل تدعمها تركيا في المدينة تزامنا مع انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في المكان ذاته، وهو ما أدى إلى مصرع الطفل وإصابة 14 مدنيا بجروح.
وأضافت الوكالة عن المصادر أن الانفجارين تسببا أيضا بإصابة عدد من أفراد تلك الفصائل، ووقوع أضرار مادية.

اضافة اعلان

وكانت صفحة "الدفاع المدني السوري" قالت إن 20 شخصا جرحوا إضافة إلى مصرع الطفل، وأوضحت أن ذلك نجم عن انفجارين "متتابعين مجهولي السبب بسيارة ودراجة نارية وسط مدينة جرابلس".


وأشارت إلى أن فرقها "أسعفت المصابين إلى مشفى المدينة، وأمنت المكان لحماية المدنيين".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جسر مصر

رجل مصري يحاول الانتحار شنقا من جسر في الإسكندرية

10201816112026813896957

وفاتان وإصابة أربعة آخرين إثر حادث تصادم في عمان

333

الامن يتعامل مع مشاجرة عنيفة بالزرقاء

10201816112026813896957

ارتفاع وفيات حادث تدهور الكرك الى اثنين

420217224456302498932

وفاة و 5 إصابات بحادث تدهور بالكرك

مصرع

مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس - صور

أخبار متعلقة
036746d8-d904-4019-8501-c8aa30456894

طفل يسقط من صندوق سيارة على الطريق في إحدى الدول .. شاهد ما حصل