مصرع عروس مصرية شنقاً في ظروف غامضة

الوكيل الإخباري - لقيت عروس مصرية، 19 عاماً، مصرعها شنقاً بعد زواجها بحوالي 45 يوماً في ظروف غامضة.





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وتلقت الجهات الأمنية في محافظة الغربية بلاغاً بوصول ربة منزل عمرها 19سنة، مقيمة بقرية كفر خضر بدائرة المركز لمستشفى طنطا الجامعي، جثة هامدة إثر ادعاء شنق.





وباشر ضباط المركز دورهم بالانتقال إلى محل البلاغ لمناقشة أهل المجني عليها ومعرفة ملابسات الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة في مصر .





وكشفت التحريات الأمنية المصرية أن الجثة للفتاة عروس 19 سنة متزوجة منذ عدة أسابيع من عامل مفحمة، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات في أنحاء الجسم سوى إصابات حول الرقبة.



وأفاد مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية اليوم عن أسباب خفية وراء مقتل عروس شنقا داخل منزل عش الزوجية بسبب خلافات أسرية عقب زواجها بقرابة شهر ونصف بنطاق قرية كفر خضر بمركز طنطا.



وأشار المسؤول الأمني المصري إلى وجود خلافات زوجية بينها وبين الزوج، وهو ما جعلها تدخل في اكتئاب انتهي بالتخلص من حياتها، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.



كما أصدر رئيس نيابة مركز طنطا في توجيهاته إلي مساعديه بأهمية تشريح جثة العروس لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها في مصر .

المصدر - البيان