مصرع 12 شخصا بإنقلاب شاحنة في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري - لقي 12 شخصا مصرعهم في الهند، بعد انحراف حافلة كانوا يستقلونها عن الطريق واصطدامها بشاحنة.
وقالت الشرطة الهندية إن الحادث وقع في منطقة بارابانكي، على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب مدينة لكناو، وقد أصيب 32 شخصا من إجمالي 60 راكبا كانوا على متن الحافلة.
وبحسب السلطات الهندية فإن سائق الحافلة انحرف عن المسار لتجنب الاصطدام بماشية ضالة على الطريق، الأمر الذي تسبب بوقوع الحادث.
ونقلت "الأسوشيد برس" عن ضابط الشرطة يامونا براساد قوله، إن هناك مخاوف من احتمال زيادة عدد القتلى حيث أصيب العديد من الركاب بجروح خطيرة.
बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा,बस और ट्रक की टक्कर में 9 की मौत,30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर।#UttarPradesh #barabanki pic.twitter.com/hYwj604muF— Newstrack (@newstrackmedia) October 7, 2021
المصدر - لبنان 24
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