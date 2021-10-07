الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 01:30 م

مصرع 12 شخصا بإنقلاب شاحنة في الهند - فيديو

2018_5_19_13_35_20_698


الوكيل الإخباري - لقي 12 شخصا مصرعهم في الهند، بعد انحراف حافلة كانوا يستقلونها عن الطريق واصطدامها بشاحنة.

اضافة اعلان

 

وقالت الشرطة الهندية إن الحادث وقع في منطقة بارابانكي، على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب مدينة لكناو، وقد أصيب 32 شخصا من إجمالي 60 راكبا كانوا على متن الحافلة.

وبحسب السلطات الهندية فإن سائق الحافلة انحرف عن المسار لتجنب الاصطدام بماشية ضالة على الطريق، الأمر الذي تسبب بوقوع الحادث.

 

ونقلت "الأسوشيد برس" عن ضابط الشرطة يامونا براساد قوله، إن هناك مخاوف من احتمال زيادة عدد القتلى حيث أصيب العديد من الركاب بجروح خطيرة.

 

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سير خاص

الأمن لـ الوكيل : 3 حوادث سير على شارع الاردن

حادث

إصابة شخص بحادث تدهور عند الدوار الرابع

9202126165727367516043

اصابة في مشاجرة بالزرقاء

image-5-1

العثور على جثة المشتبه بتورطه في انفجار غوتنبرغ في السويد

fbi-730x438

عدة إصابات في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس - فيديو

سير لوغو

حادث تصادم بين 4 مركبات على شارع المية

أخبار متعلقة
61510b7b42360449a03b432c

الهند.. مصرع شخصين مع وصول إعصار غولاب