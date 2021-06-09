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الأربعاء، 09-06-2021 09:33 ص

مصرع 3 أشخاص جراء حريق في روسيا

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الوكيل الإخباري- لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بحادثة حريق نشبت فجر اليوم الأربعاء في قسم العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة ريازان جنوب موسكو، حسبما أفادت السلطات الروسية.

وذكرت وزارة الطوارئ في مقاطعة ريازان، أنه تم إجلاء 35 شخصا من المبنى المنكوب، وأصيب 11 شخصا جراء الحادثة، توفي 3 منهم ونقل الآخرون إلى مستشفى لتلقي العلاج. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد توفي جميع الضحايا الثلاثة نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون.

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وقالت حكومة المنطقة إن من بين المصابين إحدى الممرضات التي كانت تشارك في جهود إنقاذ الأشخاص، وهي على قيد الحياة في حالة متوسطة، بينما بقية المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.


وأكدت السلطات أنه تم إخماد الحريق بسرعة، فيما يواصل المستشفى عمله كالمعتاد، مشيرة إلى أنه يجري حاليا تحديد سبب اندلاع النيران وتقييم حجم الأضرار.

المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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