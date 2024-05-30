مصرية تتخلص من والدتها بطريقة مروعة

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الملك الصالح بمصر القديمة في القاهرة حادثا مأساويا حيث أقدمت امرأة على قتل والدتها طعنا بسلاح أبيض في الرأس والرقبة.



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وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بإصابة مسنة تبلغ من العمر 65 سنة بطعنات متفرقة في الرأس والرقبة، مما أسفر عن وفاتها.



وبإجراء التحريات والبحث نجح فريق المباحث من كشف ملابسات الواقعة وأن ابنتها صاحبة الـ 30 عاما وراء ارتكاب الجريمة.



وبتطوير البحث تبين أن المتهمة تعاني من اكتئاب نفسي بسبب سوء معاملة والدتها لها، وفور نشوب مشادة كلامية بينهما أحضرت سكينا من المطبخ وسددت عدة طعنات لوالدتها محدثة بها إصابات أودت بحياتها.

وحررت الأجهزة الأمنية المصرية محضرا بالواقعة وتحفظت على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.





روسيا اليوم