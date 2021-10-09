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السبت، 09-10-2021 02:50 م

مصري حاول إصلاح الدش من الطابق السابع فسقط جثة هامدة

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الوكيل الإخباري - لقي شاب مصري مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع في منطقة أبو النمرس أثناء محاولته تصليح "الدش"، وذلك من أجل مشاهدة مباراة المنتخبين المصري والليبي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

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وتلقت الأجهزة الأمنية أخطارًا بمصرع شاب إثر سقوطه من أعلى بمنطقة أبو النمرس، حيث تبين العثور على جثة عبد الله جابر، 25 سنة، وسط بركة من الدماء أسفل العقار محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المتوفى بكسر في عظام الجمجمة وتهشم بالرأس، ووجود كسور في أنحاء متفرقة من الجسم.

 

وكشفت التحريات بأنه أثناء صعود المتوفى إلى سطح العقار المقيم فيه، المكون من 7 طوابق، لإصلاح الدش استعدادًا لمباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، اختل توازنه وسقط من الطابق السابع في الشارع ولفظ أنفاسه الأخيرة.

 

المصدر - لبنان 24 

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