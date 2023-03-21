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الثلاثاء، 21-03-2023 01:02 م

مصر .. أسرة تروي تفاصيل وفاة ابنتهم اثناء تعليقها زينة رمضان

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الوكيل الإخباري- لقيت فتاة بمدينة المنصورة محافظ الدقهلية مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بشارع عبد السلام عارف أثناء تعليق زينة رمضان بسبب اختلال توازنها، وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي جثة هامدة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثاني المنصورة من أهالى شارع عبد السلام بسقوط فتاة من الطابق السادس.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع فتاة بعمر 18 عاماً.

وقالت أسرة المتوفية فى محضر الشرطة، إن ابنتهم كانت تعلق زينة رمضان وخلال وقوفها على سور البلكونة اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس أثناء تعليق زينة رمضان.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

اليوم السابع 

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