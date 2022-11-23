مصر.. أول فيديو من حادث مروع بين شاب متهور و4 فتيات

الوكيل الإخباري-في حادث مأساوي نتيجة استهتار شاب، لقيت فتاة مصرعها وأصيبت شقيقتها و3 من صديقاتهما إثر تصادم سيارتهم بجدران إحدى المنشآت، على جانب طريق صلاح سالم بمحافظة القاهرة.



وعن تفاصيل الحادث، فقد تفاجئت الضحية البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء قيادتها السيارة رفقة شقيقتها وصديقاتهما، بشاب مستهتر يتحرش بهن بسيارته ويقترب منهن بشدة ويقطع عليهن الطريق لحين اصطدام سيارتهن بالسور الجانبي للطريق.

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وتسبب الحادث المروع في مصرع الفتاة على الفور، وإصابة شقيقتها بكسور مضاعفة بالحوض والقدمين، كما أصيب الصديقات بجروح وكسور وتشوهات في الوجه.



وقال والد الفتاة المتوفية، إن ابنته تخرجت من كلية السياحة والفنادق وكانت تقود السيارة برفقة شقيقتها وصديقاتهما وكانوا عائدين من حفلة حنة صديقتهن، وهي إحدى المصابات أيضا وأثناء ذلك طاردهن شاب يقود سيارة وصدم سيارتهن من الخلف قبل صعود الجسر" الكوبري" ثم تتبعهن أعلى الجسر "الكوبري" وصدمهن مرة أخرى، مما تسبب في اصطدام سيارتهن بسور الجسر" الكوبري".



وأوضح والد الضحية في تصريحات إعلامية، أن إحدى المصابات كانت حنتها يوم الحادث وبعد انتهاء الحفل خرجت مع صديقاتها وكان مقررا زفافها في اليوم التالي، ولكن أصيبت في الحادث وتم تأجيل الحفل، وطالب والد الضحية بمعاقبة الشاب المتسبب في الواقعة.



ومن جانبها، أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار قائد السيارة الملاكي بطريق صلاح سالم، والمتسبب في وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين، والتصريح بدفن جثمان المتوفية، وجار استكمال التحقيقات.







روسيا اليوم

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