مصر.. تطورات جديدة حول محاكمة كريم الهواري في قضية قتل الطلاب

الوكيل الإخباري - قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر تأجيل محاكمة كريم الهواري؛ في اتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة خلال قيادة سيارته في القضية المعروفة إعلاميا بـ حادثة الشيخ زايد، إلى جلسة 2 أبريل المقبل لاستكمال سماع الشهود.



ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة، أنه في يوم 10 ديسمبر 2021 أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الكوكايين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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وتسبب المتهم خطأ في حادثة منطقة الشيخ زايد بموت المجني عليهم يوسف محمد العباسي شعبان، وعبدالله محمد حسانين خلاف، وعمر حمدي خليل توفيق، وسعيد حسن شلبي المتولي، حال كون المجني عليهم من الثاني للرابع أطفال، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، فقاد المركبة، بسرعة هائلة تجاوز المقررة قانونا حال قيادته تحت تأثير وطأة تعاطيه المادة المخدة المبينة ببند الاتهام السابق الكوكايين.

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