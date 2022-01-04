مصر..حيلة ماكرة من لصوص سرقوا أموال المترددين على ماكينات الصراف الآلي

الوكيل الإخباري - كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، عن حيل جديدة وأساليب احتيالية للصوص أمام ماكينات الصراف، يستغلون كبار السن والأشخاص الذين ليس لهم دراية بالتعامل مع ماكينات الصراف وسرقة أموالهم عن طريق الخداع.



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وتمكنت، الإدارة العامة المصرية لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في مصر، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمغافلة عملاء البنوك المترددين على ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم .

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من مسؤولي أحد البنوك بقيام أحد الأشخاص بمغافلة عملاء البنك أمام ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من حساباتهم من خلال تحويلها لحساب آخر باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم دون علمهم.

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