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الإثنين، 18-10-2021 03:50 م

مصر... عاتبها زوجها لعدم غسل ملابسه فطعنته بـ السكين

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الوكيل الإخباري - أقدمت امرأة مصرية على طعن زوجها بـ"سكين" أثناء مشاجرة حدثت بينهما، ما أدى لإصابته في البطن، وذلك بعدما اختلفا على غسيل ملابسه بمحافظة الدقهلية.

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وروى الزوج تفاصيل الحادث، حيث قال إنه متزوج منذ 9 أعوام ولديه 3 أبناء، مشيرا إلى أنهم كانوا يعيشون في سعادة حتى قيامه بتسجيل ملكية المنزل باسم الزوجة ومن هنا بدأ الخلاف.

وأشار الزوج إلى أن الزوجة قامت بتهديده بالقتل أكثر من مرة كلما طلب منها شيء حتى نفذت تهديدها وطعنته بالسكين أمام أبنائه.

وتابع الزوج أنه يوم الواقعة قامت الزوجة بوضع ملابسه بالكامل في المياه وتركتها، ليستيقظ في اليوم التالي ليجد جميع ملابسه في المياه، مشيرا إلى أنه قام بمعاتبتها لعدم وجود ملابس يخرج بها إلى عمله.

وأضاف أنه حدثت مشاجرة على إثر ذلك، وفوجئ بأنها تستل سكين المطبخ وقامت بطعنه وتركته غارقا في دمائه حتى جاء أحد أصدقاءه فقام بنقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

 

المصدر - لبنان 24 

 

 

 

 




 

 


 

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