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الثلاثاء، 19-10-2021 04:07 م

مصر.. فيديو من كاميرات مراقبة يكشف جريمة مروعة

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الوكيل الاخباري - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر للحظة استدراج شاب يدعى أمير فاروق (24 عاما) والاعتداء عليه حتى الموت بالأسلحة البيضاء على يد عدد من الشباب بمحافظة الغربية.

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وتظهر الفيديوهات التي نشرها عدد من أصدقاء القتيل على موقع "يوتيوب" قيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية، بالتوقف فجأة واستدراج المجني عليه إلى مشادة كلامية ومن ثم جرى الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء حتى سقط قتيلا، وفروا بعدها من موقع الحادث على الفور.

 


وقررت نيابة ثان طنطا بالغربية، التصريح بدفن جثة المجني عليه بعد ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وشيع أهالي الضحية جثمانه من مسجد مقابر عواره، وجرى دفنه بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أصدقاء الضحية وجيرانه، الذين رفعوا صوره ولافتات تطالب بالقصاص له تحت شعار القصاص لـ"شهيد الغدر"، مؤكدين أن الأخير تلقى نحو 17 طعنة ما أسفر عن وفاته.


وجرت جريمة قتل الشاب أمير فاروق في طنطا بمحافظة الغربية على يد 3 من الأشخاص بسبب خلافات سابقة، وحرر محضر بالواقعة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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