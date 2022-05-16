الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 03:20 م

مصر.. مصدر أمني يرد على خبر تعذيب متهم حتى الموت داخل قسم شرطة

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الوكيل الاخباري- نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء والدة أحد المتهمين بحبسه بأحد أقسام الشرطة بمحافظة مطروح ووفاته نتيجة التعذيب هناك.

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وأكد المصدر الأمني أن المذكور من العناصر الجنائية قد سبق اتهامه في عدة قضايا وأنه كان محبوساً على ذمة قضية "سرقة".

وتابع المصدر أنه حال شعوره بحالة إعياء تم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأثناء إسعافه توفي.

وورد تقرير الجهات المختصة بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المصدر أن ترويج تلك الادعاءات يأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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