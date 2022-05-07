مصر.. مصرع أب وابنه يقفزان من الطابق العاشر

الوكيل الإخباري - لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة أب ونجله وابنته، مصرعهم جراء حريق اندلع في شقة سكنية في حي الواحة بمدينة نصر في مصر.

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وتلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من أهالي حي الواحة بمدينة نصر، يفيد باشتعال نيران كثيفة في أحد العقارات السكنية.



وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.



وفور وصول فريق الحماية المدنية، تبين تصاعد النيران بكثافة من داخل الشقة السكنية، وتم التعامل مع النيران بواسطة رجال الإطفاء، ومحاصرة النيران، قبل أن تمتد إلى العقارات السكنية المجاورة في حي الواحة بمدينة نصر.



وتبين من المعاينة مصرع أب، وابنه يبلغ من العمر 4 سنوات، جراء قفزهما من شرفة الشقة المشتعلة في الدور الـ 10 بالعقار المكون من 11 دورا، بينما لفظت ابنة الضحية الأول، 10 سنوات، أنفاسها الأخيرة اختناقا جراء الحريق،، وتم نقل الضحايا إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بتكثيف سيارات الإطفاء، من الوصول إلى العقار المشتعل، وأخلته من السكان، واستطاعت السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

روسيا اليوم