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الإثنين، 02-05-2022 09:43 ص

مصر.. مصرع أم وأبنائها في انفجار أسطوانة غاز ليلة العيد

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الوكيل الإخباري - توفيت أم واثنان من أبنائها ، مساء يوم الأحد، إثر اشتعال أسطوانة غاز في منزلهم بمنطقة عزبة المغاربة في مدينة مرسى مطروح بشمال غرب مصر.

 ووفق بوابة فيتو استقبلت مستشفى مطروح العام، 3 جثامين من بينهم سيدتان وشاب، إثر اشتعال النيران في أسطوانة غاز بمنزلهم في منطقة عزبة المغاربة بمدينة مرسى مطروح.

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 وقال مصدر طبي، إنه حسب سؤال أهالي المنطقة أكدوا أنهم سيدة ونجلتها وابنها، الكائنين في المنزل المحترق، حيث تم التحفظ على جثامين الوفيات في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

 

البيان 

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