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السبت، 14-05-2022 04:43 م

مصر: مصرع 3 أشخاص تحت عجلات قطار أثناء عبورهم السكة الحديد

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الوكيل الاخباري- لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم تحت عجلات القطار، اليوم السبت، أثناء عبور شريط سكة الحديد بأحد مزلقانات مدينة أسوان في مصر.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بمصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة "رجل وزوجته وطفلهم الصغير" أثناء عبورهم شريط سكة الحديد بمنطقة السيل شرق مدينة أسوان، وتم نقل جثامينهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وكان إسعاف أسوان تلقى بلاغا اليوم، أيضاً بوقوع حادث انقلاب مركبة على الطريق الزراعى الغربى بنطاق شمال مدينة إدفو، وهو ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

اليوم السابع


 




 

 


 

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